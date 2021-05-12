Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве до конца 2023 года планируется построить и сдать в эксплуатацию 15 новых объектов культуры, сообщили в Стройкомплексе.

В 2021 году откроются несколько объектов на территории Московского зоопарка. Позже в столице введут в строй четыре музея, четыре театра и пять центров культуры.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв пояснил, что главная задача — доступ москвичей, вне зависимости от района проживания, к необходимой для жизни инфраструктуре.

Как ранее сообщало, за три года в Москве будут возведены более 80 спортивных и культурных объектов.

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