Пенза, , 08:53 — REGNUM В Пензенской области за сутки от коронавирусной инфекции скончались еще пятеро жителей. Всего, по информации на 12 мая, погибшими от COVID-19 числятся 706 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Скончались за последние 24 часа пять мужчин в возрасте от 66 до 89 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM в Индии за 11 мая скончались 4205 человек с COVID-19. Отмечается, что это рекордный показатель по смертности пациентов с коронавирусной инфекции за одни сутки. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Индии выросло до 254 197.

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