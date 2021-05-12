Казань, , 08:49 — REGNUM Восемь человек из тех, кто пострадал при нападении на гимназию в Казани, могут быть доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщил 12 мая источник в медицинских службах.

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Вопрос об отправке восьмерых пострадавших в столицу пока рассматривается. Их могут отправить на самолёте МЧС, пояснил собеседник ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что двое из 18 пострадавших детей находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжёлом. У восьмерых детей пулевые ранения, остальные поранились о разбитые стёкла. Всего был доставлен в больницу 21 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая объявлено в Казани днём траура по погибшим. За вооружённое нападение на школу задержан 19-летний местный житель.

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