Москва, , 08:49 — REGNUM Рынки Малайзии, Саудовской Аравии, Сербии, Бельгии и Италии являются наиболее перспективными для поставок продукции из Москвы в 2021 году, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Пандемия повлияла на мировой рынок и, безусловно, экспорт. В этом году тем, кто планирует поставлять свою продукцию за рубеж, стоит обратить внимание на рынки Малайзии, Саудовской Аравии, Сербии, Бельгии и Италии», — сказал он.

По словам Фурсина, по итогам первых двух месяцев 2021 года экспорт в эти страны показал наибольшую динамику по сравнению с показателями 2020 года.

Объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за два месяца достиг 5,5 млрд долларов, показав рост в 28%. Крупнейшими международными торговыми партнёрами столицы являются Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай.