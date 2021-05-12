Сеул, , 08:49 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 6029 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 12 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 698 657 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,2%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделал 2 027 084 человека, а препаратом Pfizer — 1 671 573 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 80 788 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 664 813 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 412 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 20 678 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации увеличилось на одного человека.