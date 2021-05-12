Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге житель Ижевска предстанет перед судом за сокрытие денег предприятия, из которых должно было производиться взыскание недоимки по сборам и налогам. Речь идёт о сумме более 7,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следователи считают, что этот гражданин скрыл 27,1 млн рублей. Теперь его дело рассмотрит Кировский районный суд.

Как отмечает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга, обвиняемый не признал своей вины. Но следователям удалось её доказать. А глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что преступление выявили и задокументировали сотрудники полиции совместно с представителями налоговой инспекции во время проверочных мероприятий.