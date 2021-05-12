Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Восстановительная динамика экономического роста отмечается во всех отраслях экономики Казахстана. Об этом 12 мая заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

«По итогам четырех месяцев текущего года нам удалось обеспечить выход экономики Казахстана на траекторию роста», — сказал глава правительства. По его словам, ВВП республики за отчетный период вырос на 0,7%.

Мамин отметил, что наибольший вклад в рост экономики внес несырьевой сектор. За отчетный период рост в обрабатывающей промышленности составил 7,7%. «Это самые высокие за последние 10 лет темпы роста», — сказал премьер-министр.

По итогам января—апреля 2021 года производство в сфере машиностроения увеличилось на 20,6%, производство автомобилей — на 25,4%, производство локомотивов и вагонов — на 49,7%.