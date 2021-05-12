Лос-Анджелес, США, , 08:45 — REGNUM Американский режиссер, продюсер и актер Норман Ллойд ушел из жизни в возрасте 106 лет. Об этом 12 мая сообщает издание Variety.

Уточняется, что артист скончался 11 мая в своем доме в Лос-Анджелесе. При этом, по данным специализированного интернет-ресурса oldest.org, покойный был старейшим в мире актером.

Отметим, Норман Ллойд начал сниматься в 1930-х годах ХХ века в Нью-Йорке. Исполнил главную роль в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант» (1942), в фильме Чарли Чаплина «Огни Рампы» (1952) и в др. При этом широкую известность ему принесла роль врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер», которая вышла в 1980-е годы.