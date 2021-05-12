Веллингтон, , 08:44 — REGNUM Генеральный директор Valve Гейб Нюэлл дал понять, что на консолях может появиться больше видеоигр компании. Об этом 12 мая сообщил портал Gematsu.

Когда разработчик выступал в одной из школ Новой Зеландии, ему задали вопрос о том, будет ли Valve в дальнейшем выпускать игры для консолей или продолжит работать с платформой ПК.

«Вы получите лучшее представление об этом к концу этого года», — ответил Нюэлл.

Напомним, Valve принадлежат такие игровые франшизы, как Counter-Strike, Half-Life, Portal и Team Fortress. Последней игрой компании, вышедшей не только на ПК, но и на на консолях, является Counter-Strike: Global Offensive, её релиз состоялся 21 августа 2012 года.

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