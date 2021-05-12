Чемальский район, Алтай, , 08:44 — REGNUM В селе Элекмонар Чемальского района Республики Алтай 5 мая найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним лежал пистолет, сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Погибший был предпринимателем и учредителем двух строительных фирм в Бийске Алтайского края. При этом, по данным журналистов, проживал в последнее время в республике.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

«Источник отмечает, что в последнее время бизнесмен находился в подавленном состоянии из-за проблем с бизнесом. По некоторым данным, он был должен контрагентам свыше 20 млн рублей», — отметили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Москве был обнаружен мёртвым генеральный директор строительной компании «Пионер» Андрей Грудин. Тело бизнесмена было найдено в личном кабинете в офисе, расположенном на Малой Пироговской улице.

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