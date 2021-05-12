Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Соединённые Штаты намерены улучшить экономическую ситуацию в Туркмении, оказав поддержку местным организациям гражданского общества. Как следует из документации тендера, объявленного Государственным департаментом США, для этого планируется предоставить на конкурсной основе туркменским некоммерческим организациям, неправительственным организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества и независимым местным СМИ небольших грантов в размере от $3 тыс. до $20 тыс.

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Уточняется, что общая сумма средств, которую Госдеп намерен вложить в реализацию проекта, не должна превышать $40 тыс., пишет RT.

В ведомстве отметили, что ухудшение социально-экономической ситуации в Туркмении привело к повышению там уровня бедности и увеличению числа граждан с низким доходом. Поэтому цель программы — «повышение осведомлённости» уязвимых групп населения об имущественных правах и о правилах владения бизнесом, а также создание «сети местных предпринимателей» для помощи женщинам и представителям незащищённых групп населения в поиске работы или открытии своего бизнеса, а также в повышении их управленческих навыков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство по международному развитию США (USAID) заявило о намерении запустить в Азербайджане программу, нацеленную на «укрепление» гражданского общества республики. Инициатива представляет собой помощь жителям Азербайджана по части коммуникаций друг с другом и правительством по разного рода проблемам.