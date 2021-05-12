Абакан, , 08:43 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 5048 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 21 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в правительстве республики.

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За сутки выздоровели 29 жителей Хакасии, с начала года — 4651. На сегодняшний день в стационарах республики лечится 121 ковид-пациент, в том числе семеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Хакасии выявили 18 носителей коронавируса, выздоровели два человека.

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