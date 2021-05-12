Карачаево-Черкесская Республика, , 08:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 13 мая будет выходным днем. В этот день отмечается один их самых главных мусульманских праздников Ураза-байрам. Указ о предоставлении выходного дня 13 мая подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Ходатайство о предоставлении нерабочего дня на Ураза-байрам подало Духовное управление мусульман республики. Глава региона подписал его с учетом федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

«Предоставить органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организации, учреждений различных форм собственности право организовать в этот день работу с учётом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих», — говорится в тексте указа.

Напомним, в соседних республиках Северного Кавказа ранее также были объявлены выходные дни в связи с празднованием Ураза-байрам. В Чечне и Ингушетии предоставили по три выходных — с 12 по 14 мая, в Дагестане — два.

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