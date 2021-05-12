Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Суд в американском штате Западная Вирджиния вынес приговор медицинской сестре Рете Мэйс за убийство семерых ветеранов войн. Женщина получила семь пожизненных сроков, сообщает газета USA Today.

В больнице города Кларксбург медсестра умертвила пациентов, которым было от 81 года до 96 лет. Эти люди участвовали во Второй мировой войне (1939−1945) и Корейской войне (1950−1953).

Убийства Мэйс совершала во время ночных дежурств путём введения ветеранам смертельных доз инсулина. Престарелые пациенты стали умирать в больнице в июле 2017 года, но только в 2018 году эти случаи начали расследовать.

Медсестру осудили за убийство семи человек и ещё одно покушение на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Германии приговорили к пожизненному заключению санитара Нильса Хёгеля. Суд признал его виновным в убийстве 85 пациентов.

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