Киев, , 08:42 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 4538 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Так, за сутки в стране госпитализировали 1349 человек, 356 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Киеве и Ровенской области — 627 и 471 случай.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 129 073 случаев заражения коронавирусом, 46 987 случаев завершились летальным исходом.

Сутками ранее на Украине подтвердили 2208 новых случаев заражения коронавирусом и 119 летальных исходов, обусловленных последствиями заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что контракт на поставку вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer увеличен вдвое. Таким образом, Украина может получить 20 млн. доз препарата.

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