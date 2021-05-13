Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме – все новости
Ежегодный отчет правительства РФ проходит в Госдуме 12 мая. Об итогах работы и о планах рассказывает премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает отчет возможностью откровенно обсудить с депутатами всё, что было сделано в период борьбы с коронавирусом. Разговор предстоит откровенный и непростой.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
В 2020 году правительство РФ оказалось в непростых условиях, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Подробности в материале: Мишустин заявил о непростых условиях работы правительства в 2020 году
Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту.
В России улучшается эпидемиологическая обстановка, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Сейчас обстановка постепенно улучшается. <…> Именно этот год должен стать переломным», — сказал он.
Об этом: Мишустин: 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19
Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации, необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет, сообщил Мишустин.
Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», сообщил Мишустин.
В России имеются сразу четыре вакцины от COVID-19, и одна из них — «Спутник V» — завоевала доверие по всему миру. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Сегодня наша страна — одна из ведущих биотехнологических держав. Каждая из вакцин безопасна и эффективна. «Спутник V» проверен, завоевал доверие и зарегистрирован в 65 государствах», — сказал Мишустин.
Об этом: Мишустин заявил о лидерских позициях России в биотехнологиях
На сегодняшний день более 24 млн жителей РФ прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«В конце 2020 года началась добровольная массовая вакцинация. Свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нужно к концу года сформировать коллективный иммунитет», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин призвал сформировать коллективный иммунитет к COVID к концу года
В России началось создание санитарного щита, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своём послании», — сказал он.
Об этом: Мишустин: Россия приступила к созданию мощного санитарного щита
Более 500 тысяч медицинских работников в 2020 году получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Ковидные выплаты получили в 2020 году более полумиллиона медработников и 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Об этом: Мишустин рассказал о ковидных выплатах для медиков и соцработников
Депутаты Госдумы делятся впечатлениями от отчета в соцсетях.
«Мишустин заметно похудел, подтянулся, что не видно по телевизору, но совершенно очевидно вблизи, вживую», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
В России на дополнительную поддержку граждан во время пандемии направили 2,5 трлн рублей, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«На дополнительную поддержку граждан было направлено 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения: это выше 10% всего федерального бюджета страны», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: На поддержку граждан России в пандемию направили 2,5 трлн рублей
В 17 регионах России показатели по рынку труда уже вернулись к значениям до коронавируса, сообщил Мишустин.
В России созданы беспрецедентные условия для разработки радиоэлектронного оборудования. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Несмотря на сложности, Россия сохранила позиции на внешних рынках. Увеличился экспорт услуг.<…> В стране созданы беспрецедентные условия для разработки и управления радиоэлектронным оборудованием. Более 2,5 тысячи компаний начали пользоваться льготами», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о сохранении позиций России на внешних рынках
В целях обновления приборной базы правительство направило на данные цели более 13 млрд рублей. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Для сильной высшей школы нужна научная база и комфортная среда проживания. В 2020 году на обновление приборной базы мы направили более 13 млрд рублей, эту сумму получили 200 вузов», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин рассказал об обновлении вузов и ремонте вузовских общежитий
В России необходимо восстановить рынок труда, применяя современные подходы к управлению трудовыми ресурсами, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
По словам Мишустина, сейчас важно восстановить рынок труда, и уже сейчас в 17 регионах страны показатели занятости вернулись к допандемийным значениям.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о необходимости нового подхода на рынке труда
В России программа туристического кешбэка пользуется популярностью, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Такой возможностью уже воспользовались почти миллион человек. Людям возвращено около 4 млрд рублей. Благодаря этому регионы получили дополнительные финансовые средства», — сказал он.
Читайте также: Мишустин: туристическим кешбэком воспользовались почти 1 млн человек
Механизм социальных контрактов в России будет развиваться, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Об этом: Мишустин заявил о развитии механизма социальных контрактов
Необходимо во исполнение предложений президента РФ Владимира Путина перенести сроки внесения трёхлетнего бюджета с октября на сентябрь. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Госдума и Совфед уже ставили несколько раз вопрос о переносе отчёта об исполнении бюджета за год на весеннюю сессию. Я поддерживаю это предложение и предлагаю пойти дальше: перенести сроки внесения очередного трёхлетнего бюджета с 1 октября на более ранний срок — 15 сентября», — сказал Мишустин.
Об этом: Мишустин предложил перенести сроки внесения трёхлетнего бюджета
Правительство РФ получает картину из регионов «не из бумажных справок», заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Я побывал почти в трети регионов нашей страны. Несмотря на коронавирус, вместе с членами правительства мы объехали почти все субъекты РФ. Оценили, как они развиваются, какие есть сложности. Мы получили картину не из бумажных справок, а в живом диалоге с гражданами и бизнесом», — сказал он.
Читайте также: Мишустин рассказал о выводах из поездок по регионам
Власти РФ смогли практически в ручном режиме развернуть производственные мощности. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Почти в ручном режиме мы смогли развернуть производственные мощности. <…> Компании продолжали запускать производство в регионах», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин заявил о минимуме ущерба обрабатывающей промышленности от пандемии
Правительство РФ будет поддерживать родителей всё время, пока растёт их ребёнок. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Поправки в закон по посланию президента РФ Федеральному собранию уже начались. Мы будем поддерживать родителей всё время, пока растёт ребёнок. С 1 июля выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках», — сказал Мишустин.
Читайте также: Мишустин заявил о запуске программы кешбэка на детский отдых в мае
Для каждого региона России нужны свои точки роста, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Глава правительства отметил необходимость развития каждого субъекта Федерации.
«Важно найти для каждого из них свои точки роста, повысить их инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность. И мы эту работу ведём системно», — сказал он.
Читайте подробнее: Мишустин: каждому региону важно найти точки роста
Среди лидеров отраслей экономики, показавших рост, оказалась фармацевтика. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Ряд отраслей показали рост. Среди лидеров — производство лекарств и медицинских изделий. На поддержку автопрома было направлено более 55 млрд рублей. Отдельное внимание уделялось развитию электронной промышленности: мы увеличили кратно бюджетное сопровождение отрасли. Нам предстоит обеспечить переход на отечественные аппаратные комплексы», — сказал Мишустин.
В условиях пандемии коронавируса в России появилась угроза банкротства застройщиков и появления обманутых дольщиков, однако удалось этого избежать. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«В регионах была угроза появления обанкротившихся застройщиков и обманутых дольщиков, однако в итоге показатель был совместим с 2019 годом. Впервые строительная отрасль пережила ситуацию почти без потерь», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин рассказал о судьбе программы льготной ипотеки
Многие идеи, высказанные в регионах представителями общественности и бизнеса, становятся основой для решений правительства РФ. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Я побывал почти в трети регионов страны. Мы с членами правительства объехали почти все регионы. Мы получили картину в живом диалоге с гражданами и бизнесом. Люди высказывают мнения, выступают с инициативами. Многие идеи становятся основой для наших решений», — сказал Мишустин.
Об этом: Мишустин заявил о важности живого диалога в регионах
Депутаты Госдумы в соцсетях делятся впечатлениями от отчета Мишустина.
«Говорит уже больше часа о конкретных мерах, которые были реализованы в прошлом году. Цифры на слайдах. Успехов много. Проблем нет», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).
Приоритет в предоставлении инфраструктурных кредитов получат регионы с аккуратной долговой политикой, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Читайте также: Мишустин назвал механизмы поддержки регионов РФ
Государство не должно быть обременительным для граждан и бизнеса. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Наша цель — государство без бюрократизма, необременительное для граждан и бизнеса. Людям не придётся тратить время на сбор справок и документов. Важно, чтобы взаимодействие было как можно более удобным», — сказал Мишустин.
Об этом: Мишустин заявил о необходимости внедрения государства без бюрократизма
Жителям России хочется жить «в нормальной экологической обстановке», заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке. У нас есть для этого все инструменты — для эффективного выполнения этой задачи», — сказал он.
Читайте подробнее: Мишустин предложил провести генеральную уборку страны
В 2021 году на развитие сельских территорий направлено 218 млрд рублей с учётом сумм из других бюджетов. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Комплекс развития сельских территорий — очень важная программа. В 2020 году на это выделено 108 млрд рублей. Профильное министерство не должно строить дома и здания — поэтому здесь и вливания из других бюджетов. В 2021 году — 218 млрд рублей. В два раза мы увеличили сумму», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин рассказал о планах развития сельских территорий
Мишустин не против, если статус самозанятых будет шире прописан в российском законодательстве, но не в виде профессии.
Правительство РФ не против участия самозанятых в выборах, однако этот вопрос требует проработки, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Что такое статус самозанятого? Ведь самозанятые вводились законом об эксперименте на десять лет. Это не профессия. Это налоговый режим», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата.
Подробности в материале: Мишустин разъяснил позицию по участию самозанятых в выборах
Депутатов всех фракций Госдумы беспокоит ответ на вопрос о жадности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета главы правительства РФ в Госдуме.
Читайте подробнее: Володин потребовал от Мишустина решений по сохранению денег в России
В России одной из причин роста цен на социально значимые продукты является жадность, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«И здесь важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены: это жадность отдельных производителей и торговых сетей», — сказал глава правительства.
Читайте подробнее: Мишустин назвал жадность причиной роста цен в России
Правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей на строительство автодорог в РФ, сообщил Мишустин.
Минфин намерен изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.
Читайте также: Мишустин назвал отрасли — лидеры по офшорам
Отток населения из регионов Дальнего Востока снизился в четыре раза, сообщил Мишустин.
На сегодняшний день только четыре компании во всём мире способны создать полный цикл технологий. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Технологические прорывы и инновации являются важным фактором развития экономики страны. Лишь четыре компании в мире способны создать полный цикл технологий. Все меры, которые мы заложили, должны нас привести к тому, чтобы увеличить долю потребляемой продукции», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о целях восстановления компаний полного техноцикла
Определения о среднем и высшем образовании разделяют людей на категории, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Слово «среднее» и слово «высшее» категориально разделяет людей. <…> Когда мы обращаемся к специалисту за услугами, нас в первую очередь волнует его компетентность — насколько он хороший специалист. И хороший специалист, особенно с рабочей специальностью, это человек, который сможет что-то починить, сделать. Это гораздо важнее, чем его образование», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о престижности рабочих специальностей.
Об этом: Мишустин: термины «среднее» и «высшее» образование разделяют людей
Власти России не должны ограничивать право граждан на отдых за границей, а регионы должны создавать конкуренцию в инфраструктурной сфере для привлечения граждан на отдых. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Ограничения свободы передвижения граждан — не совсем правильный путь. Второе — это снизит конкуренцию: мы должны делать качественные инфраструктурные объекты, чтобы нам хотелось туда поехать», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин призвал создавать туристическую конкуренцию в России
Все цифры в рамках программы развития Дальнего Востока запланированы для того, чтобы люди комфортно жили и работали в регионе. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Миграционный отток снизился в четыре раза по Дальнему Востоку. Идёт приток молодых специалистов в возрасте 20−24 лет. Нацпрограмма развития Дальенего Востока принята до 2024 года. Все цифры запланированы, чтобы люди жили и работали в регионе в комфортных условиях», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин рассказал о целях нацпрограммы развития Дальнего Востока
Почти все села в РФ к концу 2021 года будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами, заявил Михаил Мишустин.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает все меры по наиболее быстрому и активному возвращению в Россию соотечественников. Об этом он заявил в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме.
«Что касается программы репатриации наших соотечественников, то мы уже об этом говорили. Я поддерживаю все возможные меры, чтобы нам как можно быстрее и активнее возвращать соотечественников», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин поддержал введение закона о репатриации соотечественников
Каждую секунду на портал госуслуг поступает более 7 тыс. запросов, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
По его словам, правительство движется к тому, чтобы предоставлять возможность получать государственные услуги «полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти».
Читайте подробнее: Мишустин: на портал госуслуг поступает 7 тыс. запросов в секунду
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает ограничить размер зарплат в институтах развития, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
Читайте также: Володин предложил ограничить зарплаты в институтах развития
В будущем законодательство Евразийского экономического союза должно быть гармонизировано. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Мы сделали огромное усилие, чтобы вдохнуть [в ЕАЭС] идеи интеграции и четырёх свобод. Основные направления — это привлекательные условия для экспорта, единая промышленная и сельскохозяйственная политика, единые технические регламенты, управление миграционными потоками. Общий рынок — 180 млн потребителей. Будущее — это гармонизация законодательства ЕАЭС. Это всё способствует продвижению инициативы президента РФ по созданию большого евразийского партнёрства», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о внедрении идей интеграции в ЕАЭС
В России необходимо провести легализацию апартаментов, однако этот вопрос содержит нюансы, нуждающиеся в проработке. Об этом заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Конечно, необходима легализация апартаментов, но здесь очень много нюансов», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата.
Об этом: Мишустин предложил проработать вопрос о легализации апартаментов
В 2021 году правительство РФ заложило на поддержку науки в стране 591 млрд рублей. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Расходы на 2021 год — 591 млрд рублей на науку. Это на 12% больше, чем в 2020 году. Приоритет — радиоэлектроника, промышленность. Мы увеличили бюджетные места до 2024 года. Обновляется материально-техническая база вузов. Мы также с 2021 года обеспечили полное финансирование подготовки студентов. Мы обсуждали вопросы по финансированию науки и молодых учёных. Говорили о необходимости закрепления статуса «молодой учёный» — это люди до 35 лет», — сказал Мишустин.
Читайте также: Мишустин отчитался о поддержке науки в России
Уровень безработицы в России упал с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«У нас самое главное — это результат. Уровень безработицы снижается с 6,4% на пике до 5,4%. Первое — это инициатива президента: гранты в объёме МРОТ, умноженного на число людей в предприятиях. Эти гранты на первые два месяца позволили удержать людей на местах, а потом пошла ФОТ 2.0», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России
Ещё четыре региона России планируют завершить программу расселения ветхого жилья, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Досрочно завершили программу два региона — это Сахалинская область и Карачаево-Черкесская республика. И я знаю, что в 2021 году, у нас есть такие сведения, планируют завершить программу ещё четыре региона — кстати, Вячеслав Викторович [Володин] — Саратовская область, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея», — сказал он.
Читайте также: Четыре региона РФ планируют завершить расселение ветхого жилья
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил объявить финансовую амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
«Государство тоже наше сердитое. Объявите нормальную финансовую амнистию! Любые деньги возвращаете в Россию, на любой счет кладите, а там закрытый счет, никто не имеет права спрашивать ничего», — предложил Жириновский в рамках отчета премьер-министра Михаила Мишустина.
Подробности в материале: Жириновский потребовал объявить финансовую амнистию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о 40% переболевших коронавирусом депутатов нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
Читайте также: Володин: 40% депутатов Госдумы переболели COVID-19
Ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа оказался в передовиках по исполнению программы ликвидации ветхого жилья. Так, в Карачаево-Черкесии программа уже завершена, а еще в двух субъектах СКФО — Кабардино-Балкарии и Чечне — планируется завершить расселение аварийных домов в 2021 году. Об этом сообщил 12 мая в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читайте также: На Северном Кавказе досрочно завершат программу расселения из ветхого жилья
В России реальный рост доходов населения составил 3%, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем всё необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра, — плюс 3%», — сказал Мишустин в заключительном слове.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о росте реальных доходов населения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в молодости зарабатывал деньги в качестве грузчика и лаборанта.
«Я сам лично работал грузчиком и занимался соответствующими, так сказать, техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально, — заявил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме, рассказывая о ситуации с бедностью. — И сегодня, когда мы видим, что вакансий… В Москве, я знаю, вакансий более сотен тысяч, но люди не идут туда на работу — это тоже вопрос».
Читайте подробнее: Мишустин рассказал Госдуме, как работал грузчиком и лаборантом
Для решения ситуации с бедностью в России необходим правильный учёт, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Мы, конечно же, в своих целях и в системной работе в первую очередь обращаем внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью. Но есть несколько моментов. Первое — бедность надо, в этом смысле, правильно считать», — сказал он.
Читайте подробнее: Мишустин: бедность надо правильно считать
В законодательстве нужно сделать определение термина «народное предприятие», чтобы обеспечить их поддержкой и защитой, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Он ответил на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
«Термин «народное предприятие», если говорить в терминах законодательства, нужно тогда как-то покрасить. В Едином реестре юридических лиц тогда нужно делать определение и смотреть закон о государственной регистрации юридических лиц, потому что иначе не получается. Потому что народные предприятия образуются не потому, что там работают коммунисты или члены других фракций. И в этом смысле я просил бы, чтобы мы чётко определились по понятиям», — сказал Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин предложил Зюганову «покрасить» свой термин
Российские вакцины против коронавирусной инфекции доказали безопасность, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Безопасность прививок российскими вакцинами доказана. На сегодняшний день это не пустые слова. Посмотрите, сколько вокруг компаний, людей заинтересованных и незаинтересованных пытались в том числе очернить наши вакцины. Это не получилось», — сказал глава правительства.
Об этом: Мишустин: безопасность российских вакцин — не пустые слова
Для компаний, которые выводят деньги за рубеж, необходимо ввести прогрессивную ставку налога на прибыль, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Об этом: Мишустин предложил меру против агрессивного вывода денег за рубеж
По предложению «Единой России» правительство РФ дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов.
Подробности в материале: По предложению «Единой России» регионам выделят 25 млрд рублей на медуслуги
Правительство поддерживает предложения ЛДПР по миграционной политике и выдаче паспортов русским, проживающим за рубежом. Об этом сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Подробности в материале: Мишустин ждёт предложений по выдаче паспортов русским
По инициативе партии «Единая Россия» правительство РФ дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов.
Читайте также: По инициативе ЕР на реабилитацию инвалидов выделят 10 млрд рублей
Правительство РФ по предложению «Единой России» выделит 2,7 млрд рублей для достройки объектов здравоохранения в регионах.
Читайте подробнее: ЕР добилась выделения почти 3 млрд рублей на достройку больниц в регионах
https://twitter.com/Pravitelstvo_RF/status/1392451152680300544
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил депутатам Госдумы, что власти увеличили пособия по безработице более чем для 2,3 миллиона человек. Их выплатили также индивидуальным предпринимателям.
«Мы продлили возможность получать пособия тем, у кого после марта прошлого года закончился период выплат. Через поддержку бизнеса помогли сохранить работу миллионам людей. По решению президента весной прошлого года предпринимателям были предоставлены гранты на выплату заработной платы в размере одного МРОТ на каждого работника», — сообщил Мишустин.
В ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о природе бедности в России и о том, как с ней бороться. Как выяснилось, у государства тоже есть вопросы к людям, нуждающимся в поддержке и получающим её. Мишустин не стал избегать неудобных граней и объяснился предельно откровенно.
Промышленность быстро среагировала на возросшую потребность в средствах индивидуальной защиты, антисептиках и всём, что так необходимо в условиях пандемии, сообщил 12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы.
«Практически в ручном режиме и при активном участии промышленников мы смогли быстро развернуть производственные мощности. Масок мы можем производить теперь в 15 раз больше, чем год назад, защитных костюмов — в 33 раза, медицинских перчаток — в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции лёгких — в 24 раза, антисептиков — в 8 раз. Только за счёт Фонда развития промышленности было поддержано более 100 «антиковидных» проектов. У нас есть примеры, когда компании оперативно переориентировали своё производство. Швейные предприятия стали выпускать средства индивидуальной защиты. А другие — антисептики. И таких примеров множество», — отметил премьер.
Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой как никогда прежде привел расширенную и наиболее полную трактовку событий, ставших причиной роста цен на социально значимые продукты питания в России. И хотя приставку «социально значимые» вполне можно было бы оставить за скобками, тем не менее именно эта группа товаров вызвала у российской власти особую обеспокоенность, очевидно, что и в силу отсутствия объективных внутренних предпосылок для роста цен, а также в силу наиболее массового потребления и населением, и смежными производствами, стоимость товаров которых росла по цепочке.
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