Ежегодный отчет правительства РФ проходит в Госдуме 12 мая. Об итогах работы и о планах рассказывает премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает отчет возможностью откровенно обсудить с депутатами всё, что было сделано в период борьбы с коронавирусом. Разговор предстоит откровенный и непростой. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

10:09 12.05.2021 В 2020 году правительство РФ оказалось в непростых условиях, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. Подробности в материале: Мишустин заявил о непростых условиях работы правительства в 2020 году

10:10 12.05.2021 Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту.

10:12 12.05.2021 В России улучшается эпидемиологическая обстановка, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Сейчас обстановка постепенно улучшается. <…> Именно этот год должен стать переломным», — сказал он. Об этом: Мишустин: 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19

10:16 12.05.2021 Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации, необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет, сообщил Мишустин.

10:17 12.05.2021 Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», сообщил Мишустин.

10:18 12.05.2021 В России имеются сразу четыре вакцины от COVID-19, и одна из них — «Спутник V» — завоевала доверие по всему миру. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Сегодня наша страна — одна из ведущих биотехнологических держав. Каждая из вакцин безопасна и эффективна. «Спутник V» проверен, завоевал доверие и зарегистрирован в 65 государствах», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин заявил о лидерских позициях России в биотехнологиях

10:20 12.05.2021 На сегодняшний день более 24 млн жителей РФ прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «В конце 2020 года началась добровольная массовая вакцинация. Свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нужно к концу года сформировать коллективный иммунитет», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин призвал сформировать коллективный иммунитет к COVID к концу года

10:21 12.05.2021 В России началось создание санитарного щита, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своём послании», — сказал он. Об этом: Мишустин: Россия приступила к созданию мощного санитарного щита

10:22 12.05.2021 Более 500 тысяч медицинских работников в 2020 году получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Ковидные выплаты получили в 2020 году более полумиллиона медработников и 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин рассказал о ковидных выплатах для медиков и соцработников

10:26 12.05.2021 Депутаты Госдумы делятся впечатлениями от отчета в соцсетях. «Мишустин заметно похудел, подтянулся, что не видно по телевизору, но совершенно очевидно вблизи, вживую», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

10:27 12.05.2021 В России на дополнительную поддержку граждан во время пандемии направили 2,5 трлн рублей, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «На дополнительную поддержку граждан было направлено 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения: это выше 10% всего федерального бюджета страны», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: На поддержку граждан России в пандемию направили 2,5 трлн рублей

10:28 12.05.2021 В 17 регионах России показатели по рынку труда уже вернулись к значениям до коронавируса, сообщил Мишустин.

10:30 12.05.2021 В России созданы беспрецедентные условия для разработки радиоэлектронного оборудования. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Несмотря на сложности, Россия сохранила позиции на внешних рынках. Увеличился экспорт услуг.<…> В стране созданы беспрецедентные условия для разработки и управления радиоэлектронным оборудованием. Более 2,5 тысячи компаний начали пользоваться льготами», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин заявил о сохранении позиций России на внешних рынках

10:32 12.05.2021 В целях обновления приборной базы правительство направило на данные цели более 13 млрд рублей. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Для сильной высшей школы нужна научная база и комфортная среда проживания. В 2020 году на обновление приборной базы мы направили более 13 млрд рублей, эту сумму получили 200 вузов», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин рассказал об обновлении вузов и ремонте вузовских общежитий

10:37 12.05.2021 В России необходимо восстановить рынок труда, применяя современные подходы к управлению трудовыми ресурсами, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. По словам Мишустина, сейчас важно восстановить рынок труда, и уже сейчас в 17 регионах страны показатели занятости вернулись к допандемийным значениям. Читайте подробнее: Мишустин заявил о необходимости нового подхода на рынке труда

10:41 12.05.2021 Михаил Мишустин [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

10:42 12.05.2021 В России программа туристического кешбэка пользуется популярностью, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Такой возможностью уже воспользовались почти миллион человек. Людям возвращено около 4 млрд рублей. Благодаря этому регионы получили дополнительные финансовые средства», — сказал он. Читайте также: Мишустин: туристическим кешбэком воспользовались почти 1 млн человек

10:49 12.05.2021 Механизм социальных контрактов в России будет развиваться, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. Об этом: Мишустин заявил о развитии механизма социальных контрактов

10:55 12.05.2021 Необходимо во исполнение предложений президента РФ Владимира Путина перенести сроки внесения трёхлетнего бюджета с октября на сентябрь. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Госдума и Совфед уже ставили несколько раз вопрос о переносе отчёта об исполнении бюджета за год на весеннюю сессию. Я поддерживаю это предложение и предлагаю пойти дальше: перенести сроки внесения очередного трёхлетнего бюджета с 1 октября на более ранний срок — 15 сентября», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин предложил перенести сроки внесения трёхлетнего бюджета

10:56 12.05.2021 Правительство РФ получает картину из регионов «не из бумажных справок», заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Я побывал почти в трети регионов нашей страны. Несмотря на коронавирус, вместе с членами правительства мы объехали почти все субъекты РФ. Оценили, как они развиваются, какие есть сложности. Мы получили картину не из бумажных справок, а в живом диалоге с гражданами и бизнесом», — сказал он. Читайте также: Мишустин рассказал о выводах из поездок по регионам

10:58 12.05.2021 Власти РФ смогли практически в ручном режиме развернуть производственные мощности. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Почти в ручном режиме мы смогли развернуть производственные мощности. <…> Компании продолжали запускать производство в регионах», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин заявил о минимуме ущерба обрабатывающей промышленности от пандемии

11:02 12.05.2021 Правительство РФ будет поддерживать родителей всё время, пока растёт их ребёнок. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Поправки в закон по посланию президента РФ Федеральному собранию уже начались. Мы будем поддерживать родителей всё время, пока растёт ребёнок. С 1 июля выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках», — сказал Мишустин. Читайте также: Мишустин заявил о запуске программы кешбэка на детский отдых в мае

11:02 12.05.2021 Для каждого региона России нужны свои точки роста, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. Глава правительства отметил необходимость развития каждого субъекта Федерации. «Важно найти для каждого из них свои точки роста, повысить их инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность. И мы эту работу ведём системно», — сказал он. Читайте подробнее: Мишустин: каждому региону важно найти точки роста

11:05 12.05.2021 Среди лидеров отраслей экономики, показавших рост, оказалась фармацевтика. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Ряд отраслей показали рост. Среди лидеров — производство лекарств и медицинских изделий. На поддержку автопрома было направлено более 55 млрд рублей. Отдельное внимание уделялось развитию электронной промышленности: мы увеличили кратно бюджетное сопровождение отрасли. Нам предстоит обеспечить переход на отечественные аппаратные комплексы», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин назвал отрасли экономики, показавшие рост

11:08 12.05.2021 В условиях пандемии коронавируса в России появилась угроза банкротства застройщиков и появления обманутых дольщиков, однако удалось этого избежать. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «В регионах была угроза появления обанкротившихся застройщиков и обманутых дольщиков, однако в итоге показатель был совместим с 2019 годом. Впервые строительная отрасль пережила ситуацию почти без потерь», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин рассказал о судьбе программы льготной ипотеки

11:08 12.05.2021 Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании. duma.gov.ru

11:10 12.05.2021 Многие идеи, высказанные в регионах представителями общественности и бизнеса, становятся основой для решений правительства РФ. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Я побывал почти в трети регионов страны. Мы с членами правительства объехали почти все регионы. Мы получили картину в живом диалоге с гражданами и бизнесом. Люди высказывают мнения, выступают с инициативами. Многие идеи становятся основой для наших решений», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин заявил о важности живого диалога в регионах

11:10 12.05.2021 Депутаты Госдумы в соцсетях делятся впечатлениями от отчета Мишустина. «Говорит уже больше часа о конкретных мерах, которые были реализованы в прошлом году. Цифры на слайдах. Успехов много. Проблем нет», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

11:11 12.05.2021 Приоритет в предоставлении инфраструктурных кредитов получат регионы с аккуратной долговой политикой, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. Читайте также: Мишустин назвал механизмы поддержки регионов РФ

11:15 12.05.2021 Государство не должно быть обременительным для граждан и бизнеса. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Наша цель — государство без бюрократизма, необременительное для граждан и бизнеса. Людям не придётся тратить время на сбор справок и документов. Важно, чтобы взаимодействие было как можно более удобным», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин заявил о необходимости внедрения государства без бюрократизма

11:26 12.05.2021 Жителям России хочется жить «в нормальной экологической обстановке», заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке. У нас есть для этого все инструменты — для эффективного выполнения этой задачи», — сказал он. Читайте подробнее: Мишустин предложил провести генеральную уборку страны

11:28 12.05.2021 В 2021 году на развитие сельских территорий направлено 218 млрд рублей с учётом сумм из других бюджетов. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Комплекс развития сельских территорий — очень важная программа. В 2020 году на это выделено 108 млрд рублей. Профильное министерство не должно строить дома и здания — поэтому здесь и вливания из других бюджетов. В 2021 году — 218 млрд рублей. В два раза мы увеличили сумму», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин рассказал о планах развития сельских территорий

11:31 12.05.2021 Мишустин не против, если статус самозанятых будет шире прописан в российском законодательстве, но не в виде профессии.

11:38 12.05.2021 Правительство РФ не против участия самозанятых в выборах, однако этот вопрос требует проработки, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Что такое статус самозанятого? Ведь самозанятые вводились законом об эксперименте на десять лет. Это не профессия. Это налоговый режим», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата. Подробности в материале: Мишустин разъяснил позицию по участию самозанятых в выборах

11:40 12.05.2021 Депутатов всех фракций Госдумы беспокоит ответ на вопрос о жадности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета главы правительства РФ в Госдуме. Читайте подробнее: Володин потребовал от Мишустина решений по сохранению денег в России

11:45 12.05.2021 В России одной из причин роста цен на социально значимые продукты является жадность, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «И здесь важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены: это жадность отдельных производителей и торговых сетей», — сказал глава правительства. Читайте подробнее: Мишустин назвал жадность причиной роста цен в России

11:51 12.05.2021 Правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей на строительство автодорог в РФ, сообщил Мишустин.

11:59 12.05.2021 Минфин намерен изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. Читайте также: Мишустин назвал отрасли — лидеры по офшорам

12:00 12.05.2021 Отток населения из регионов Дальнего Востока снизился в четыре раза, сообщил Мишустин.

12:03 12.05.2021 На сегодняшний день только четыре компании во всём мире способны создать полный цикл технологий. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Технологические прорывы и инновации являются важным фактором развития экономики страны. Лишь четыре компании в мире способны создать полный цикл технологий. Все меры, которые мы заложили, должны нас привести к тому, чтобы увеличить долю потребляемой продукции», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин заявил о целях восстановления компаний полного техноцикла

12:04 12.05.2021 На пленарном заседании в Государственной думе. 12.05.2021 . duma.gov.ru

12:04 12.05.2021 Определения о среднем и высшем образовании разделяют людей на категории, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Слово «среднее» и слово «высшее» категориально разделяет людей. <…> Когда мы обращаемся к специалисту за услугами, нас в первую очередь волнует его компетентность — насколько он хороший специалист. И хороший специалист, особенно с рабочей специальностью, это человек, который сможет что-то починить, сделать. Это гораздо важнее, чем его образование», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о престижности рабочих специальностей. Об этом: Мишустин: термины «среднее» и «высшее» образование разделяют людей

12:06 12.05.2021 Власти России не должны ограничивать право граждан на отдых за границей, а регионы должны создавать конкуренцию в инфраструктурной сфере для привлечения граждан на отдых. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Ограничения свободы передвижения граждан — не совсем правильный путь. Второе — это снизит конкуренцию: мы должны делать качественные инфраструктурные объекты, чтобы нам хотелось туда поехать», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин призвал создавать туристическую конкуренцию в России

12:08 12.05.2021 Все цифры в рамках программы развития Дальнего Востока запланированы для того, чтобы люди комфортно жили и работали в регионе. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Миграционный отток снизился в четыре раза по Дальнему Востоку. Идёт приток молодых специалистов в возрасте 20−24 лет. Нацпрограмма развития Дальенего Востока принята до 2024 года. Все цифры запланированы, чтобы люди жили и работали в регионе в комфортных условиях», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин рассказал о целях нацпрограммы развития Дальнего Востока

12:11 12.05.2021 Почти все села в РФ к концу 2021 года будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами, заявил Михаил Мишустин.

12:20 12.05.2021 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает все меры по наиболее быстрому и активному возвращению в Россию соотечественников. Об этом он заявил в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме. «Что касается программы репатриации наших соотечественников, то мы уже об этом говорили. Я поддерживаю все возможные меры, чтобы нам как можно быстрее и активнее возвращать соотечественников», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин поддержал введение закона о репатриации соотечественников

12:23 12.05.2021 Каждую секунду на портал госуслуг поступает более 7 тыс. запросов, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. По его словам, правительство движется к тому, чтобы предоставлять возможность получать государственные услуги «полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти». Читайте подробнее: Мишустин: на портал госуслуг поступает 7 тыс. запросов в секунду

12:24 12.05.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает ограничить размер зарплат в институтах развития, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Читайте также: Володин предложил ограничить зарплаты в институтах развития

12:24 12.05.2021 В будущем законодательство Евразийского экономического союза должно быть гармонизировано. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Мы сделали огромное усилие, чтобы вдохнуть [в ЕАЭС] идеи интеграции и четырёх свобод. Основные направления — это привлекательные условия для экспорта, единая промышленная и сельскохозяйственная политика, единые технические регламенты, управление миграционными потоками. Общий рынок — 180 млн потребителей. Будущее — это гармонизация законодательства ЕАЭС. Это всё способствует продвижению инициативы президента РФ по созданию большого евразийского партнёрства», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин заявил о внедрении идей интеграции в ЕАЭС

12:28 12.05.2021 В России необходимо провести легализацию апартаментов, однако этот вопрос содержит нюансы, нуждающиеся в проработке. Об этом заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Конечно, необходима легализация апартаментов, но здесь очень много нюансов», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата. Об этом: Мишустин предложил проработать вопрос о легализации апартаментов

12:33 12.05.2021 В 2021 году правительство РФ заложило на поддержку науки в стране 591 млрд рублей. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «Расходы на 2021 год — 591 млрд рублей на науку. Это на 12% больше, чем в 2020 году. Приоритет — радиоэлектроника, промышленность. Мы увеличили бюджетные места до 2024 года. Обновляется материально-техническая база вузов. Мы также с 2021 года обеспечили полное финансирование подготовки студентов. Мы обсуждали вопросы по финансированию науки и молодых учёных. Говорили о необходимости закрепления статуса «молодой учёный» — это люди до 35 лет», — сказал Мишустин. Читайте также: Мишустин отчитался о поддержке науки в России

12:35 12.05.2021 Уровень безработицы в России упал с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. «У нас самое главное — это результат. Уровень безработицы снижается с 6,4% на пике до 5,4%. Первое — это инициатива президента: гранты в объёме МРОТ, умноженного на число людей в предприятиях. Эти гранты на первые два месяца позволили удержать людей на местах, а потом пошла ФОТ 2.0», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России

12:39 12.05.2021 Ещё четыре региона России планируют завершить программу расселения ветхого жилья, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Досрочно завершили программу два региона — это Сахалинская область и Карачаево-Черкесская республика. И я знаю, что в 2021 году, у нас есть такие сведения, планируют завершить программу ещё четыре региона — кстати, Вячеслав Викторович [Володин] — Саратовская область, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея», — сказал он. Читайте также: Четыре региона РФ планируют завершить расселение ветхого жилья

12:39 12.05.2021 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказывает о результатах деятельности за 2020 год. duma.gov.ru

12:56 12.05.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил объявить финансовую амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. «Государство тоже наше сердитое. Объявите нормальную финансовую амнистию! Любые деньги возвращаете в Россию, на любой счет кладите, а там закрытый счет, никто не имеет права спрашивать ничего», — предложил Жириновский в рамках отчета премьер-министра Михаила Мишустина. Подробности в материале: Жириновский потребовал объявить финансовую амнистию

13:03 12.05.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о 40% переболевших коронавирусом депутатов нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Читайте также: Володин: 40% депутатов Госдумы переболели COVID-19

13:37 12.05.2021 Ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа оказался в передовиках по исполнению программы ликвидации ветхого жилья. Так, в Карачаево-Черкесии программа уже завершена, а еще в двух субъектах СКФО — Кабардино-Балкарии и Чечне — планируется завершить расселение аварийных домов в 2021 году. Об этом сообщил 12 мая в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Читайте также: На Северном Кавказе досрочно завершат программу расселения из ветхого жилья

13:44 12.05.2021 В России реальный рост доходов населения составил 3%, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем всё необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра, — плюс 3%», — сказал Мишустин в заключительном слове. Читайте подробнее: Мишустин заявил о росте реальных доходов населения

13:51 12.05.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в молодости зарабатывал деньги в качестве грузчика и лаборанта. «Я сам лично работал грузчиком и занимался соответствующими, так сказать, техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально, — заявил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме, рассказывая о ситуации с бедностью. — И сегодня, когда мы видим, что вакансий… В Москве, я знаю, вакансий более сотен тысяч, но люди не идут туда на работу — это тоже вопрос». Читайте подробнее: Мишустин рассказал Госдуме, как работал грузчиком и лаборантом

13:54 12.05.2021 Для решения ситуации с бедностью в России необходим правильный учёт, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Мы, конечно же, в своих целях и в системной работе в первую очередь обращаем внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью. Но есть несколько моментов. Первое — бедность надо, в этом смысле, правильно считать», — сказал он. Читайте подробнее: Мишустин: бедность надо правильно считать

14:03 12.05.2021 В законодательстве нужно сделать определение термина «народное предприятие», чтобы обеспечить их поддержкой и защитой, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. Он ответил на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Термин «народное предприятие», если говорить в терминах законодательства, нужно тогда как-то покрасить. В Едином реестре юридических лиц тогда нужно делать определение и смотреть закон о государственной регистрации юридических лиц, потому что иначе не получается. Потому что народные предприятия образуются не потому, что там работают коммунисты или члены других фракций. И в этом смысле я просил бы, чтобы мы чётко определились по понятиям», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин предложил Зюганову «покрасить» свой термин

14:07 12.05.2021 Российские вакцины против коронавирусной инфекции доказали безопасность, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. «Безопасность прививок российскими вакцинами доказана. На сегодняшний день это не пустые слова. Посмотрите, сколько вокруг компаний, людей заинтересованных и незаинтересованных пытались в том числе очернить наши вакцины. Это не получилось», — сказал глава правительства. Об этом: Мишустин: безопасность российских вакцин — не пустые слова

14:14 12.05.2021 Для компаний, которые выводят деньги за рубеж, необходимо ввести прогрессивную ставку налога на прибыль, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. Об этом: Мишустин предложил меру против агрессивного вывода денег за рубеж

14:35 12.05.2021 По предложению «Единой России» правительство РФ дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Подробности в материале: По предложению «Единой России» регионам выделят 25 млрд рублей на медуслуги

14:48 12.05.2021 Правительство поддерживает предложения ЛДПР по миграционной политике и выдаче паспортов русским, проживающим за рубежом. Об этом сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. Подробности в материале: Мишустин ждёт предложений по выдаче паспортов русским

14:50 12.05.2021 По инициативе партии «Единая Россия» правительство РФ дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов. Читайте также: По инициативе ЕР на реабилитацию инвалидов выделят 10 млрд рублей

15:03 12.05.2021 Правительство РФ по предложению «Единой России» выделит 2,7 млрд рублей для достройки объектов здравоохранения в регионах. Читайте подробнее: ЕР добилась выделения почти 3 млрд рублей на достройку больниц в регионах

16:12 12.05.2021 Премьер-министр Михаил Мишустин рассказывает о результатах деятельности правительства РФ за 2020 год. duma.gov.ru.

19:02 12.05.2021 Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил депутатам Госдумы, что власти увеличили пособия по безработице более чем для 2,3 миллиона человек. Их выплатили также индивидуальным предпринимателям. «Мы продлили возможность получать пособия тем, у кого после марта прошлого года закончился период выплат. Через поддержку бизнеса помогли сохранить работу миллионам людей. По решению президента весной прошлого года предпринимателям были предоставлены гранты на выплату заработной платы в размере одного МРОТ на каждого работника», — сообщил Мишустин.

20:54 12.05.2021 В ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о природе бедности в России и о том, как с ней бороться. Как выяснилось, у государства тоже есть вопросы к людям, нуждающимся в поддержке и получающим её. Мишустин не стал избегать неудобных граней и объяснился предельно откровенно. Об этом: Бедные в России — подпольщики и тунеядцы?

21:35 12.05.2021 Промышленность быстро среагировала на возросшую потребность в средствах индивидуальной защиты, антисептиках и всём, что так необходимо в условиях пандемии, сообщил 12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы. «Практически в ручном режиме и при активном участии промышленников мы смогли быстро развернуть производственные мощности. Масок мы можем производить теперь в 15 раз больше, чем год назад, защитных костюмов — в 33 раза, медицинских перчаток — в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции лёгких — в 24 раза, антисептиков — в 8 раз. Только за счёт Фонда развития промышленности было поддержано более 100 «антиковидных» проектов. У нас есть примеры, когда компании оперативно переориентировали своё производство. Швейные предприятия стали выпускать средства индивидуальной защиты. А другие — антисептики. И таких примеров множество», — отметил премьер.

07:04 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказывает о результатах деятельности кабмина за 2020 год. government.ru

08:15 Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой как никогда прежде привел расширенную и наиболее полную трактовку событий, ставших причиной роста цен на социально значимые продукты питания в России. И хотя приставку «социально значимые» вполне можно было бы оставить за скобками, тем не менее именно эта группа товаров вызвала у российской власти особую обеспокоенность, очевидно, что и в силу отсутствия объективных внутренних предпосылок для роста цен, а также в силу наиболее массового потребления и населением, и смежными производствами, стоимость товаров которых росла по цепочке. Читайте также: Без еды, но с продовольствием. «Большая игра» только начинается

09:14 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказывает о результатах деятельности кабмина за 2020 год. government.ru.

09:41 Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании. duma.gov.ru