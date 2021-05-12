Джакарта, , 08:39 — REGNUM В Индонезии 550 заключенных получили освобождения и 121 206 заключенных получили помилование в связи с празднованием Лебарана, дня окончания поста в Рамадан, сообщает Kompas.

В главном управлении исправительных учреждений министерства юстиции и прав человека Индонезии пояснили, что 120 476 человек получили сокращение срока содержания под стражей, а 550 человек освободили.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное мусульманское объединение в Индонезии Нахдлатул Улама определило, что праздник Лебаран в 2021 году выпадет на 13 мая.

Подробнее в материале: В Индонезии определили дату празднования Лебарана