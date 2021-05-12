Самара, , 08:39 — REGNUM Повышение температуры до 32 °C ожидается в Самарской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 13 и 14 мая по области столбик термометра может подняться до 17 °C, а днем воздух может прогреться до 32 °C.

Осадков в регионе в эти дни не ожидается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 12 мая введен запрет на посещение гражданами лесов. Эти меры были введены в связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах области.