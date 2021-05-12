Москва, , 08:38 — REGNUM На вооружение Южного военного округа (ЮВЛ) поступил первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 «Витязь». Об этом 12 мая рассказал командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями», — заявил он в интервью газете «Военный вестник Юга России».

Также командующий войсками округа уточнил, что в настоящее время один из зенитных ракетных полков ЮВО начал перевооружение на новый комплекс.

Кроме того, Дворников указал, что на сегодняшний день подразделения ЮВО укомплектованы образцами нового парка на 90% и добавил, что основу зенитных подразделений округа составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что один из мотострелковых полков армейского корпуса Балтийского флота получил свыше 30 боевых машин пехоты БМП-3.