Екатеринбург, 12 мая 2021, 08:36 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) задержали авиарейс компании «Россия», сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Рейс FV-5614 должен был проследовать по маршруту Екатеринбург-Сочи. Самолёт задержан на семь часов. На рейс зарегистрированы 194 пассажира.
«Задержка произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна», — уточнили в прокуратуре.
Оказание услуг пассажирам находится на контроле надзорного органа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» задержали самолёт в Анталью почти на 10 часов.
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