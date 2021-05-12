Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге четверо граждан отданы под суд за похищение человека, повлекшее его гибель, разбой и умышленное причинение здоровью тяжкого вреда, повлекшее гибель потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следователи считают, что местный житель 1986 года рождения узнал о наличии у его ранее знакомой женщины крупной суммы денег. Вместе со своим знакомым он отыскал троих исполнителей. 25 декабря 2018 года исполнители напали на женщину и её маленькую дочь в тот момент, когда те начали выходить из квартиры. В квартире налётчики зверски избили даму и похитили 155 тыс. рублей, а также два мобильных телефона.

А затем в ноябре 2019 года обвиняемый 1986 года рождения и его знакомый узнали о наличии векселей банка на сумму не меньше 34 млн рублей у одного из арбитражных управляющих. 28 ноября 2019 года исполнители совершили похищение гражданина и удерживали несколько дней, требуя передачи им денег и векселей. В итоге они похитили у него векселя на 25 млн. рублей и сняли с его карты почти 2 млн рублей. А ночью 2 декабря 2019 года они высадили жертву в пос. Садовый без средств связи. Рано утром 3 декабря случайный прохожий обнаружил его тело.

Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение и был осуждён на 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Остальным это предстоит. Дело передано в Свердловский областной суд.