Казань, , 08:34 — REGNUM Процедура опознания тел погибших в результате нападения на гимназию № 175 в Казани завершена. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

В школе погибли девять человек. Это семь детей, учительница и сотрудница школы. Ещё более 20 человек получили ранения и травмы.

«Все тела опознаны», — приводит слова источника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, после вооружённого нападения на школу злоумышленник сдался полиции. Это 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев, который учился в гимназии № 175. Уголовное дело о массовом убийстве передано в центральный аппарат СКР.

Читайте также: Омбудсмен: напавший на школу в Казани не состоял на учёте