Пермь, , 08:34 — REGNUM Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю с 11 мая назначен полковник внутренней службы Александр Урусов. Приказ МЧС России о кадровом решении завизирован 4 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в марте 2021 года от занимаемой должности главы ГУ МЧС по региону был освобожден Андрей Бабинцев, занимавший руководящий пост с 2018 года.

Справка: Александр Урусов родился в 1977 году в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. В 1998 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище, в 2003 году — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, в 2012 году — факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. С 2019 года до нового назначения занимал должность первого заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ГУ МЧС по Пермскому краю отправлен в отставку — СМИ