Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM В образовательных учреждениях столицы Бурятии Улан-Удэ с 12 мая начались проверки обеспечения безопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проверки пройдёт во всех городских школах, а также детсадах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта.

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В учреждениях будет усилен пропускной режим, будут проводиться психологические обследования и тренинги. В школах также по поручению мэра Игоря Шутенкова, будут проведены классные часы и родительские собрания.

«Прошу учесть мониторинг социальных сетей. Нужно создать в городе межведомственную группу с участием наших силовых структур — работать на профилактику и предупреждение», — отметил он.

Всего в городе насчитывается 215 зданий, в которых занимаются дети, в том числе 55 школ в 73 зданиях. Как отмечается, все они обеспечены охраной силами частных охранных предприятий, а также внешним и внутренним видеонаблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих российских регионах начали усиливать меры безопасности в школах после стрельбы в казанской школе 11 мая. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы.

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