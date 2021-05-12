Якутск, , 08:48 — REGNUM Работодателям Якутии необходимо предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха в связи с вакцинацией сотрудников от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтруда и социального развития республики.

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В Якутии с 10 мая тем, кто привился от коронавируса будут предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день вакцинации и один день после.

При этом, дополнительные оплачиваемые дни отдыха должны предоставляться независимо от форм собственности предприятия или организации.

Соответствующее изменение необходимо внести в коллективный договор и направить в в министерство труда и социального развития Якутии, в управления социальной защиты населения до 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию с начала массовой вакцинации поступило 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции, использовано 82,3%.