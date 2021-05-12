Москва, , 08:33 — REGNUM Для удобства жителей столицы в приложении «Моя Москва» доя мобильных телефонов появился новый сервис «История платежей», сообщается на портале градоначальника.

На своём смартфоне горожане смогут найти квитанции об оплате услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД или занятий в кружках и секциях. В приложение внесены данные платежей с 1 декабря 2020 года.

Появление нового раздела приложении «Моя Москва» об истории платежей позволит не хранить десятки бумажных квитанций дома. Все счета в электронном виде сортируются по датам оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала работы мобильного приложения «Моя Москва» в 2019 году его установили 2,2 млн человек.

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