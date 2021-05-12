Москва, , 08:33 — REGNUM Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой ужесточить наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия. Об этом 12 мая сообщает RT со ссылкой на копию письма.

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Общественник напомнил, что ст. 224 УК РФ предусматривает, что за небрежное хранение оружие, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека грозит до одного года лишения свободы, за смерть двух и более лиц — до двух лет лишения свободы.

Однако, подчеркнул Курдесов, в средствах массовой информации регулярно появляются сообщение о том, что ребенок получил доступ к оружию одного из родителей, что стало причиной гибели самого ребенка или постороннего лица.

В связи с этим руководитель общественного движения «За безопасность» попросил Колокольцева оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 УК РФ в части повышения ответственности за хранения оружия до трех лет лишения свободы, если этого повлекло гибель или тяжкие последствия ­ до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате нападения на казанскую школу №175 погибли девять детей и двое взрослых. Нападавший задержан, им оказался выпускник этой гимназии, который окончил школу четыре года назад. В настоящее время в больницах Казани находятся 18 пострадавших детей и трое взрослых. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент РоссииВладимир Путинпоручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Глава государства дал отдельное поручение главе РосгвардииВиктору Золотову. Он потребовал в кратчайшие сроки разработать новое положение о видах оружия, которым может располагать население.