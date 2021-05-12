Неаполь, Италия, , 08:32 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 5:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Наполи» голы забили Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Ирвин Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье. «Удинезе» смог ответить мячом форварда Стефано Окака.

На сегодняшний день «Наполи» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 73 очка. «Удинезе» идёт на 12-м месте с 40 очками.

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