Нижний Новгород, 12 мая, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В сети появились снимки пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» e-NN с электрическим силовым агрегатом. Фотографии размещены на странице rci-news в социальной сети Instagram.

rci-news / Instagram «ГАЗель» e-NN с электрическим силовым агрегатом

Стоит отметить, что пассажирский микроавтобус — это не единственная версия «ГАЗели» e-NN. Автопроизводитель также создал представительскую модификацию электрокара и грузопассажирский фургон-комби e-NN.

Собрана модель на унифицированной модульной «тележке», предназначенной для производства машин разных версий — от бортовых грузовиков и фургонов до микроавтобусов и спецтехники. В качестве основы у автомобиля идёт модернизированное шасси от «ГАЗель NN», а вот кузов и салон электромобилю достались от «ГАЗель Next».

Модель e-NN укомплектована синхронным электромотором на постоянных магнитах производительностью 136 л. с.

Ранее «Группа ГАЗ» запатентовала автоматические коробки передач, созданные специально для автомобилей семейства «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next». На данный момент эти модели продаются только с пятискоростными механическими трансмиссиями.

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