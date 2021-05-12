Лиссабон, , 08:28 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Боавиштой» в матче 32-го тура чемпионата Португалии (Примейры). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил Паулинью на 36-й минуте.

«Спортинг» стал недосягаемым для преследователей за два тура до конца первенства. В активе команды 82 очка после 32 туров. У идущего вторым «Порту» 74 очка.

«Спортинг» стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года. Всего клуб становился чемпионом страны 19 раз, больше титулов только у «Бенфики» (37) и «Порту» (29).

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