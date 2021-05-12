Кишинёв, , 08:30 — REGNUM В Молдавии в течение суток 11 мая выявили 151 случай заражения коронавирусом в ходе 2702 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 252 949 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 243 877 человек, в том числе 146 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 1408 пациентов с COVID-19, из которых 170 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5794 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 49 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 1123 тестов. Выздоровевшими врачи признали 197 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии ранее началась массовая вакцинация. Прививки стали делать не только медикам, но также лицам, которым в ходе своей профессиональной деятельности приходится контактировать с большим количеством людей.

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