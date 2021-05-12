Иерусалим, , 08:27 — REGNUM Власти Израиля объявили режим чрезвычайного положения в городе Лод, расположенном в 20 км от Тель-Авива. Об этом попросил мэр Яир Ревиво после начавшихся в городе беспорядков, пишет Times of Israel.

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Ревиво рассказал, что вечером 11 мая в Лоде начались стычки между еврейским и арабским населением, поджоги синагог и автомобилей. Подожжена ратуша, в городе «разразилась гражданская война».

«Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля», — приводит издание слова градоначальника.

Ревиво попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху ввести в город войска и установить комендантский час. На специальном совещании израильского правительства было решено срочно перебросить в Лод подразделения военизированной полиции из Иудеи и Самарии.

Рядом с городом Лод находится международный аэропорт имени Бен Гуриона. Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая его работа приостанавливалась из-за ракетных обстрелов с палестинской территории.

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