Москва, , 08:30 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 107 лесных пожаров на общей площади 4080 га. Об этом 12 мая сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.05.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4080 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Ленинградской, Владимирской, Московской, Оренбургской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Томской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, в Чувашской Республике и Республике Башкирия, в Алтайском и Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 53 лесных пожара на общей площади 54 589 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Помимо этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2210 человек, 559 единицы техники и три воздушных судна. В авиационном мониторинге задействовано 35 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 12 мая в Красноярском крае действуют три лесных пожара — в Березовском, Енисейском и Нижнеингашском районах.