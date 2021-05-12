Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Вашингтон готов предоставить КНДР гуманитарную помощь, включая вакцину от COVID-19. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

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В администрации также подчеркнули необходимость контроля процесса распределения помощи, чтобы обеспечить доступ жителей Северной Кореи к вакцине.

Между тем, в настоящее время конкретных планов о предоставлении вакцины Пхеньяну нет, поскольку власти КНДР отказались сотрудничать с COVAX, а также отклонили предложение Южной Кореи о поддержке в борьбе с коронавирусом.

В CNN также подчеркнули, что данный жест со стороны правительства США может оказать положительное влияние на возобновление диалога с КНДР, однако Пхеньян может не сесть за стол переговоров пока пандемия коронавируса предоставляет угрозу.