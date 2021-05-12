Уфа, , 08:29 — REGNUM Жители Башкирии несут цветы и игрушки к представительству Татарии в республике в память о жертвах нападения в школе Казани. Об этом 11 мая сообщается в группе «Уфа online» в социальной сети.

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«Скорбим вместе с вами! Мои соболезнования!», — сообщает жительница Уфы.

Глубочайшие соболезнования выразили также депутаты государственного собрания Башкирии. Они вместе с членами Молодежной общественной палаты при парламенте возложили цветы к зданию Постоянного представительства Татарии в Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования в адрес главы Татарии Рустама Минниханова, жителей Казани и родным погибших. Хабировпоручил срочно усилить меры безопасности в школах республики. Он также заверил, что Башкирия готова оказать любую помощь родным и близким погибших. 12 мая в Казани объявлено днем траура по погибшим.