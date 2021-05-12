Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM На территории Республики Алтай зарегистрировано два новых случая «ассоциированной смерти» среди пациентов с коронавирусом. В апреле скончались жители Горно-Алтайска 75 и 79 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зафиксировано 269 летальных исходов среди носителей коронавируса. В 233 случая пациенты скончались непосредственно от COVID-19.