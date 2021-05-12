Саутгемптон, Великобритания, , 08:20 — REGNUM «Саутгемптон» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Саутгемптона» дубль оформил нападающий Дэнни Ингс, ещё один гол забил форвард Че Адамс.

У «Кристал Пэлас» отличился нападающий Кристиан Бентеке, а полузащитник Лука Миливоевич не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 40 очков. «Кристал Пэлас» идёт на 13-м месте с 41 очком.

Читайте также: «Бёрнли» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ