Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 12 мая состоятся финальные схватки предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе среди женщин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Участницы финалов определились накануне, 11 мая. Спортсменки будут бороться за титул в десяти весовых категориях — от 50 до 76. В число финальных пар вошли три представительницы Бурятии.

«Чемпионат России в Улан-Удэ — это и этап отбора и одновременно подготовки к предстоящим Олимпийским играм. Мы все стремимся и ждем только олимпийских медалей от наших спортсменок», — отметил главный тренер сборной команды России Александр Борзунов.

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