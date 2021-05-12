Брюссель, , 08:18 — REGNUM Поэтапная отмена карантина, действующего в Бельгии более полугода из-за ситуации с коронавирусом, начнется с 9 июня. Об этом 11 мая сообщил на своем сайте совет по борьбе с пандемией при бельгийском правительстве.

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Одним из условиев смягчения ограничений называется вакцинация от COVID-19 не менее 80% населения в основных группах риска. Кроме того, для начала отмены карантина необходимо, чтобы число количество пациентов в палатах интенсивной терапии по всей стране не превышало 500 человек.

В случае достижения этих показателей в Бельгии с 9 июня начнут открываться кафе, бары, рестораны, театры, кинотеатры и концертные залы. Вместе с тем будут установлены ограничения на число посетителей, которые одновременно могут находиться в помещениях указанных заведений. Предприятиям разрешат частично отменить удаленный режим работы своих сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 мая в Великобритании будет вместо «четвертой» степени карантинных мер начнет действовать «третья», которая предполагает отмену запрета на посещение гостей и путешествия по стране. Кроме того, в стране возобновят работу гостиницы и культурные заведения.

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