Берлин, , 08:19 — REGNUM За последние сутки на территории Германии было выявлено 14 909 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 548 285.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 268 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 85 380.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 3,220 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (774 406 заразившихся), Бавария (618 178) и Баден-Вюртемберг (470 143).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 6125 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.