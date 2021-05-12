Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года в Казахстане добыли 28,1 млн тонн нефти, или 99,4% от плана. Об этом 12 мая заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на заседании правительства.

По его словам, снижение темпов добычи связано с внеплановыми работами на Карачаганакском месторождении. Министр уточнил, что за отчетный период в Тенгизе добыто 9 млн тонн, на Кашагане — 4,9 млн тонн, Карачаганаке — 4 млн тонн.

За четыре месяца Казахстан экспортировал 22,1 млн тонн нефти, что составляет 100% от плана, добавил Ногаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года добыча нефти в Казахстане составила 1,475 млн баррелей в сутки, что на 2,6% превысило обязательства страны в рамках сделки ОПЕК+.

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