Калуга, 12 мая 2021, 09:55 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Калужской области во главе со спикером Геннадием Новосельцевым направили депутатам Государственного совета и жителям Татарии свои искренние и глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями 11 мая в гимназии № 175 города Казани. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения калужского областного парламента.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на гимназию.
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