Калуга, , 09:55 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Калужской области во главе со спикером Геннадием Новосельцевым направили депутатам Государственного совета и жителям Татарии свои искренние и глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями 11 мая в гимназии № 175 города Казани. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения калужского областного парламента.

«Страшно осознавать, что в мирное время гибнут дети. Невозможно передать словами скорбь и боль, которую сейчас испытывают родители, учителя и все жители нашей страны. Трудно найти в этой ситуации слова, которые могли бы помочь и утешить, но всей душой и сердцем мы вместе с вами. Это наше общее горе. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в письме калужских парламентариев.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на гимназию.

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