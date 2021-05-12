Москва, , 08:17 — REGNUM Росту котировок 11 мая способствовало ослабление доллара, а также пересмотр прогноза на спрос на нефть со стороны ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по нефти 11 мая закрылись ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,57%, до $68,60.

Согласно представленным данным Американского института нефти (API), запасы нефти за минувшую неделю снизились на 2,533 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 872 тыс. баррелей.

Запасы бензина увеличились на 5,64 млн баррелей. ОПЕК повысила прогноз спроса на свою нефть на 200 тыс. баррелей в сутки

Сегодня, 12 мая, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,46%, до 68,33 (-0,47%). Цена падает на фоне укрепления доллара на Форекс.

В фокусе внимания остаются опасения по поводу длительного перебоя в работе крупнейшей трубопроводной системы США, а также инфляционный отчет, который выйдет в 15:30 по мск.

Если отбросить новостной фон, то техническая картина указывает на повышение цены до $69,50 в течение 24 часов.

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