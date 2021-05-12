Кунгур, Пермский край, , 08:16 — REGNUM В Пермском крае по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело против руководства агрофирмы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, в 2018 году в минсельхоз поступила ложная информация о затратах на строительство молочного комплекса, рассчитанного на 2 тыс. голов КРС, на территории Кунгурского района. Ферма была выкуплена компанией в 2017 году. На тот момент объекты молочного комплекса уже были частично построены.

Следователи установили, что сновное возведение комплекса проходило в период с 2012 по 2015 годы. Однако, представители агрокомпании намеренно указали ложные сведения о сроке строительства (2017 год), чтобы получить господдержку. По программе господдержки АПК Прикамья возврат денег возможен, если с начала создания объекта и до момента обращения за субсидией прошло не более трех лет.

В настоящий момент ущерб, нанесенный краевому и федеральному бюджетам, оценивается в 1 млн рублей. В полицейском ведомстве не исключают, что сумма ущерба может увеличиться. Окончательная сумма будет установлена после проведения соответствующих экспертиз по изъятой документации.