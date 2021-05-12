Джакарта, , 08:16 — REGNUM Король Малайзии Абдулла Рияятуддин Аль-Мустафа Биллах и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили сотрудничество между странами в борьбе с пандемией, сообщает Sindonews.

В ходе телефонного разговора лидеры стран поделились своими взглядами на усилия по борьбе с распространением коронавируса, включая приказ о контроле за перемещениями и запрет на трансграничные поездки, который действует в Индонезии.

Король Малайзии также выразил надежду, что сотрудничество между странами будет таким же тесным, несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии поздравил президента Индонезии и весь индонезийский народ с Лебараном, днём окончания поста в месяц Рамадан.

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