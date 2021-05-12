Богота, , 08:14 — REGNUM За минувшие 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 16,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 16 425 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 031 726.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 429 пациентов, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 78 771.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 848 153 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 12 543 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.