Кишинёв, , 08:14 — REGNUM Процесс вакцинации от COVID-19 в Молдавии нужно упростить и ускорить. Об этом, как передаёт телеканал TV8, 11 мая заявила президент республики Майя Санду на заседании с представителями минздрава страны.

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«Процесс вакцинации от COVID-19 идёт слишком медленно, учитывая то количество вакцин, которое нам удалось привезти в страну», — сказала глава государства в ходе заседания.

Санду заявила, что нужно создать больше прививочных центров и начать вакцинацию всех желающих. Она также призвала снять как можно больше бюрократических барьеров, чтобы жители страны могли свободно привиться вне зависимости от того, где живут или работают.

Стоит отметить, что ранее в Молдавии Национальный комитет по координации действий по иммунизации населения обнародовал список категорий граждан, которые могут получить прививку. В него попали сотрудники предприятий по производству продуктов питания, лица, которым по работе приходится часто контактировать с людьми, священнослужители и другие.

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