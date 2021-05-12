Казань, , 08:12 — REGNUM Напавший на школу в Казани 19-летний преступник ранее не состоял на учете полиции или социальных служб. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец.

«Ни на каком учете он не состоял нигде — ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался», — сказала Волынец.

По её словам, его семья никогда не попадала в зону видимости правоохранительных или социальных служб, жалоб на них не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате нападения на казанскую школу №175 погибли девять детей и двое взрослых. Нападавший задержан, им оказался выпускник этой гимназии, который окончил школу четыре года назад. В настоящее время в больницах Казани находятся 18 пострадавших детей и трое взрослых. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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