Нью-Дели, , 08:14 — REGNUM В Индии планируется провести на детях (в возрасте от двух до 18 лет) клинические испытания второй и третьей фазы вакцины от COVID-19 Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Об этом со ссылкой на источники 12 мая сообщает телеканал NDTV.

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По его данным, решение об испытаниях на детях было принято на состоявшемся 11 мая заседании комитета экспертов индийской Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств.

«После подробного обсуждения комитет рекомендовал провести предлагаемое клиническое исследование фаз два и три инактивированной вирионом коронавирусной вакцины в возрастной группе от двух до 18 лет», — цитирует телеканал одного из экспертов. По его словам, перейти к третьей фазе исследования компания сможет только после представления промежуточных показателей безопасности второй фазы.

В исследованиях, которые пройдут в ряде медицинских центров в Нью-Дели, Патне и Нагпуре, примут участие 525 детей различного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, использование индийской вакцины от COVID-19 Covaxin на территории Мексики в апреле было одобрено Федеральной комиссией страны по защите от санитарных рисков (Cofepris).

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