Москва, , 08:12 — REGNUM В Минпромторге России рассчитывают на то, что проблема с нехваткой электроники для машин будет решена к концу лета 2021 года. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В сообщении говорится, что для того, чтобы ускорить решение проблемы с дефицитом чипов автопроизводителям, к процессу подключились торговые представительства России за рубежом.

В Минпромторге отметили, что непростая ситуация с поставками комплектующих автопроизводителям сложилась в мире начиная с февраля — марта 2021 года. Это привело к тому, что некоторые производители автомобилей приостановили выпуск продукции.

«Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, как отметили в министерстве, в России поставщикам электроники удается находить пути решения проблемы за счёт подключения органов исполнительной власти. Кроме того, в Минпромторге РФ сообщили, что в стране не наблюдается дефицита машин, связанного с нехваткой чипов.

«При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», — сообщили в министерстве.

Напомним, ряд мировых автокомпаний отказался от использования некоторых электронных компонентов из-за нехватки чипов для автомобильной промышленности. Некоторые компании пошли на сокращение комплектаций, выпускаемых автомобилей. Так, компания Nissan отказалась от использования навигационных систем в некоторых моделях машин.

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